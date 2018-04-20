За погром в Манеже с активистки «Божьей воли» взыскано 1,2 млн рублей

Бутырский суд Москвы постановил взыскать с активистки движения «Божья воля» Людмилы Есипенко около 1,2 млн рублей по иску Манежа о погроме на выставке в 2015 году.

Решение о взыскании более 1,18 млн рублей с Людмилы Есипенко суд принял в конце октября прошлого года. Об этом она узнала случайно, когда с банковской карты были списаны денежные средства, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение самой Есипенко в Facebook.

Есипенко утверждает, что не получала уведомлений о явке в суд.

Сообщается, что денежные средства взысканы по иску ГБУК «МВО «Манеж», которое обратилось в суд с иском к Есипенко, потребовав возместить ущерб, нанесенный экспонатам выставки.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, вечером 14 августа 2015 года лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео вместе со своими сторонниками повредили несколько работ 60–70-х годов на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже, считая, что они оскорбляют чувства верующих.

Участники нападения на выставку были задержаны полицией, но через некоторое время отпущены.

Несколько участников погрома, в том числе Энтео, были приговорены к административному наказанию.

По факту погрома в Манеже было возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении культурных ценностей.

Сам Энтео высказывал мнение, что организаторы выставки совершили преступление по статье 148 (оскорбление чувств верующих) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

В РПЦ, комментируя погром выставки в Манеже, призвали соблюдать закон как участников нападения – «православных активистов», так и устроителей культурного мероприятия.