Гурцкая резко отреагировала на планы запретить перевозку детей в колясках в метро

Проект Минтранса о введении в метрополитене запрета на перевозку детей в колясках нарушает права родителей, считает руководитель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Гурцкая признает, что пассажир с коляской в вагоне занимает значительно больше места, но введение запрета на коляски, по ее мнению, является прямым путем «к сегрегации и нарушению основных прав родителей с малышами», передает слова Гурцкой РИА «Новости».

«Эта норма не может быть принята, поскольку дискриминирует тысячи россиян. И министерству лучше надо думать о том, как облегчить передвижение с колясками в метро, например, проектирование лифтов и прочих приспособлений, а не идти методами нелепых запретов», – сказала она.

Напомним, в четверг стало известно, что Минтранс разработал новые единые правила пользования метрополитеном. Документ запрещает перевозить детей в колясках в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах. Также запрещается провозить в метро велосипеды и животных вне клеток с глухим дном.