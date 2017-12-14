Басту раскритиковали за союз с Бузовой

Поклонники рэпера Василия Вакуленко (Басты) осудили его за совместное творчество с певицей Ольгой Бузовой. Многие заявили, что это «зашквар», а сама композиция кроме негатива ничего не вызывает.

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, анонсировал песню, написанную для певицы Ольги Бузовой. Однако она понравилась далеко не всем поклонникам, многие из которых раскритиковали рэпера за такой выбор:

«Самое худшее исполнение рэпа за всю историю существования этого жанра. Любой школьник зачитает лучше», – написала mironova2281488.

«С ума сошли уже! Бузова, тебя очень много, уже тошнит. Да и голоса нет. Обожаю творчество Василия, и никогда бы и не подумала, что с Буровой свяжется», – отметила olegovna.vera

«Зачем ты с ней связался, Вась?», – спросил ilya_avto__

«Зачем? У меня кровь из ушей чуть не пошла», – написала elvira_istrafilova.

«Лютый зашквар», – считает pnachin.

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила совместный трек с Василием Вакуленко, известным как рэпер Баста (согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать видео, содержащее нецензурную лексику). Клип «Бузова – тоже музыка» опубликовано на YouTube канале певицы.

Бузова поет о том, что в ее текстах не так много мусора, и ее песни – тоже музыка. Кроме того, она подчеркнула, что добилась всего сама, а не через постель, а те, кто знают, как сделать лучше – пусть делают.