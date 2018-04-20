Жительница Татарстана кастрировала мужа после развода

В Татарстане горсуд Зеленодольска приговорил жительницу поселка Васильево к четырем годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью бывшему мужу.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

«Женщина признала свою вину. Она приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили в инстанции.

По версии следствия, осенью 2017 года, устав от домогательств бывшего мужа, 47-летняя женщина отрезала ему половой орган. Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».