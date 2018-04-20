Вертолет сел у ресторана на набережной Костромы

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку несанкционированного приземления вертолета в Костроме, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент, о котором сообщается в пятницу, произошел во вторник, 17 апреля.

Вертолет «Робинсон» приземлился на набережной Волги рядом с одним из местных ресторанов, высадил пассажира и улетел, сообщает РЕН ТВ.

Прокуратурой была установлена личность пилота, он опрашивается. Ведутся следственные действия.

В настоящее время прокурор Костромы опрашивает пилота вертолета, ведутся следственные мероприятия.