В ЦБ рассказали о влиянии овощей на инфляцию

В марте инфляция в России ускорилась, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен».

Ускорение инфляции произошло, в основном, за счет роста цен на плодоовощную продукцию. В марте цены увеличились на 15,7%, в феврале – на 8,9%, передает РИА «Новости».

В ЦБ связывают удорожание плодоовощной продукции с «более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов» и отмечают, что цены росли «более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России».

Кроме того, ЦБ не исключает более быстрого роста инфляции до уровня в 4%. «При этом риски превышения инфляцией цели в 2018 году оцениваются как невысокие», – уточняется в комментарии регулятора. Отмечается, что динамика цен, в частности, будет зависеть от внешних факторов, их влияния на курс рубля и от адаптации компаний к изменению внешних условий.

В четверг департамент исследований и прогнозирования ЦБ отмечал, что «краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что на инфляцию может повлиять ослабление рубля, если оно будет долгосрочным и устойчивым.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России, и анализировала, чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом.