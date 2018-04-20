Кремль прокомментировал пикантное заявление экс-главы ФБР о проститутках

Президент Владимир Путин не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему, связанную с русскими проститутками, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщив, что с самими воспоминаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми, в которых якобы присутствует данная тема, в Кремле знакомы.

«Нет. Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такое говорить и не говорил президенту Трампу, тем более если учесть, что до того, как Трамп стал президентом, они ни разу не общались», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с мемуарами Коми, в которых якобы приводится воспоминание Трампа о разговоре с Путиным, который сказал, что «в России самые красивые проститутки в мире».

Он добавил также, что в Кремле воспоминания Коми не читали.

Напомним, сам Коми 16 апреля заявил, что Трамп на самом деле уволил его за расследование «российского дела» о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США в 2016 году.