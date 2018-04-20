Английские футбольные чиновники присоединились к бойкоту ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержала правительство страны в решении бойкотировать ЧМ-2018, который пройдет в России.

Как пишет «Советский спорт» со ссылкой на Daily Mail, FA максимально сократит число своих представителей на чемпионате мира в связи с «напряженной политической ситуацией между двумя странами».

В итоге в Россию было решено отправить директора ассоциации Мартина Гленна и председателя Грэга Кларка.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон «сильно ответит» Москве, если будет доказана причастность Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Он также допустил бойкот ЧМ-2018, который летом пройдет в России, за что был раскритикован на родине.

Позже Джонсон разъяснил, что британский дипломатический бойкот ЧМ-2018 не отразится на участии команды, так как это было бы наказанием для английских болельщиков, а не для России.

Британские СМИ сообщили, что если Лондон в связи с покушением на Сергея Скрипаля решит бойкотировать ЧМ-2018 в России, то будет вынужден пропустить и чемпионат мира 2022 года.