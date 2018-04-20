Баски из ЭТА попросили прощения

Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв и заявила, что «такое не должно происходить никогда», пишут местные СМИ.

«Такое больше не должно происходить никогда. Мы понимаем, что за эти годы мы причинили много боли. Мы хотим проявить уважение к погибшим, раненым и потерпевшим в результате действий ЭТА и сожалеем об этом. За эти десятилетия наш народ много страдал: погибшие, раненые, замученные, похищенные и люди, которым пришлось бежать за рубеж. ЭТА признает прямую ответственность за эту боль», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Гара» заявление ЭТА.

По заявлению членов группировки, «уже давно данный политический и исторический конфликт должен иметь справедливое демократическое решение».

«На самом деле, страдания господствовали до появления ЭТА и продолжались после того, как ЭТА прекратила вооруженную борьбу», – говорится в заявлении.

Правительство Испании, в свою очередь отметило, что террористы уже давно должны были «искренне и безоговорочно» попросить прощения.

«Хорошо, что террористическая группировка извиняется перед жертвами, потому что жертвы, их память, честь и достоинство были решающими в поражении ЭТА», – заявили в правительстве.

Напомним, в четверг испанские СМИ сообщили, что в ближайшее время баскская террористическая группировка ЭТА в Испании объявит о самороспуске.

Как ожидается, объявление будет сделано в течение первых выходных мая. 23 апреля должна состояться пресс-конференция посредников в переговорах между испанскими властями и группировкой.