США предложат Японии истребитель-гибрид F-22 и F-35

Американская компания Lockheed Martin планирует предложить Японии истребитель-гибрид, созданный на основе запрещенного для экспорта F-22 и усовершенствованного F-35, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Представители Lockheed Martin уже обсудили возможность поставки с сотрудниками минибороны Японии и сделают Токио официальное предложение после получения разрешения от американского правительства США, сообщает Reuters.

Предлагаемый Японии самолет «будет сочетать в себе F-22 и F-35 и может превосходить оба из них».

Стремление Японии построить свой собственный истребитель-невидимку отчасти было вызвано отказом Вашингтона 10 лет назад продать Токио двухмоторный F-22. Таким образом Япония, которая уже приобретает у США истребитель F-35 для модернизации своего воздушного флота, теперь может обзавестись отдельным истребителем для превосходства в воздухе над российскими и китайскими самолетами на следующее десятилетие.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что минобороны Японии изучает возможность закупки американских самолетов F-35B для оснащения своих вертолетоносцев, а также дополнительной закупке истребителей пятого поколения F-35A.