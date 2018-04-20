На Урале перекрыли наркотрафик из Средней Азии

Полицейские на Южно-Уральской железной дороге задержали организатора поставок в Россию наркотиков из Средней Азии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, полицейские изъяли 14 килограммов гашиша, который злоумышленники собирались сбывать мелким оптом.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции на одном из перегонов Южно-Уральской железной дороги после выемки наркотиков из закамуфлированной закладки задержан предполагаемый организатор преступной группы, которая причастна к контрабандным поставкам наркотических средств из-за границы», – передает ТАСС слова Волк.

По ее словам? задержанным оказался житель Чебаркуля, неоднократно судимый за наркопреступления. Мужчина помещен под стражу, в отношении него возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса: 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 229.1 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»).

Напомним, в декабре 27-летнего Дмитрия Бушина, бывшего актера сериалов «Интерны» и «Универ», приговорили к восьми годам колонии строгого режима за распространение наркотиков.