Фетисов объяснил важность поездки на Олимпиаду-2018

Президент Владимир Путин вовремя дал жесткий ответ призывавшим российскую команду пропустить Олимпиаду-2018, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Я сразу сказал, что в Южную Корею ехать нужно. Во-первых, в случае пропуска мы попали бы под неизбежные санкции со стороны МОК, во-вторых, потеряли бы поколение атлетов, многим из которых шанс выступить на Играх предоставляется раз в жизни. Президент Путин вовремя пресек разброд и шатание, ясно выразив отношение к проблеме. В обществе ведь уже начался раскол», – передает ТАСС слова Фетисова.

Он отметил также, что необходимо было сплотиться вокруг команды, а не провоцировать людей на отказ от поездки в Пхенчхан.

«Не уставал объяснять, что ребятам-спортсменам и без того трудно. Выяснять отношения с ВАДА и МОК надо не за их счет. Конечно, можно обидеться на весь мир, отгородиться высоким забором и грозить оттуда ракетами. Но я считаю, что надо встречаться, общаться, искать компромиссы. И наш президент повторяет: мы готовы к диалогу, надо, чтобы на той стороне попытались нас выслушать и понять», – сказал Фетисов.

Напомним, во вторник секретарь совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта Алексей Кулаковский заявил, что Россия полностью провалила Олимпийские игры 2018 года, причем не только по спортивным результатам.