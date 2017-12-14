Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал

Американская компания SpaceX запустила с базы ВВС США на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Старт ракеты-носителя Falcon 9 был дан в расчетные 23.30 мск. Отделение первой ступени ракеты-носителя произошло через три минуты после старта, передает РИА «Новости».

Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на среду. Грузовой корабль Dragon доставит на орбиту около 2,6 тонн полезного груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.

Напомним, 23 марта к Международной космической станции (МКС) пристыковался пилотируемый корабль «Союз МС-08» с экипажем из трех человек – космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, а также астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом.

Напомним также, 6 марта SpaceX запустила ракету Falcon 9 с испанским спутником связи, а 22 февраля в Калифорнии состоялся запуск Falcon 9 со спутниками Microsat 2a и Microsat 2b. Помимо этого, 6 февраля в первый полет отправилась сверхтяжелая ракета Falcon Heavy.