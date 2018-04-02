В Киеве резко участилось появление аутистов

Украинские власти сообщили о резком росте появления детей с диагнозом аутизм в столице страны за последние годы.

«В Киеве заболеваемость аутизмом за последние восемь лет выросла в 4,5 раза. Сегодня в столице проживает более 1 тыс. человек с расстройствами спектра аутизма», – сообщает пресс-служба киевской администрации.

Аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.