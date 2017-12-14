Полицейский ради премии заставил жителей организовать наркопритон

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Шарьинского отдела МВД Костромской области обвиняется в принуждении местных жителей к созданию наркопритона.

Следствие выяснило, что он полицейский действовал вместе с оперуполномочненным своего отдела.

«Превышая свои полномочия и действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, путем угроз и уговоров склонили троих местных жителей к употреблению наркотических средств и инсценировке указанными лицами вместе с еще двумя жителя города Шарьи ситуации функционирования «наркопритона» в квартире их знакомых, обеспечив передачу указанным лицам необходимых компонентов для изготовления наркотических средств», – сообщается на сайте костромского СК.

Ранее подозреваемый сфабриковал задержание в Шарье мужчины, якобы осуществляющего сбыт маковой соломы массой в размере свыше полутора килограмм. Полицейский склонил последнего к признанию им вины в совершении этого преступления и составил фиктивные процессуальные документы об этом. Невиновный мужчина был осужден за покушение на незаконный сбыт наркотического средства к лишению свободы на срок шесть лет девять месяцев.

По мнению следователей, полицейский совершал преступления совершал «в целях создания видимости улучшения показателей своей работы по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, ежемесячного получения премий и иных стимулирующих выплат за добросовестное исполнение служебных обязанностей».

Следствие предъявило полицейскому обвинение по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 230 (склонение к потреблению наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух или более лиц). Уголовное дело направлено в суд.