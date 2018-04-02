«Единая Россия» начала прием заявлений для участия в предварительном голосовании

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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          «Единая Россия» начала прием заявлений для участия в предварительном голосовании

          2 апреля 2018, 20:10

          Текст: Алексей Ласнов

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          В «Единой России» стартовал прием заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании (ПГ) по отбору кандидатов для участия в осенних региональных выборах.

          Прием заявок продлится до 8 мая. В регионах уже созданы организационные комитеты, которые будут курировать проведение ПГ, сообщает пресс-служба партии.

          Единый день ПГ состоится 3 июня по открытой модели, которая предусматривает голосование всех совершеннолетних жителей избирательного округа. Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом.

          «Результаты выборов президента доказали право «Единой России» называться президентской партией. Осенью нам предстоит доказать этот статус на региональных и муниципальных кампаниях. Стратегически перед нами стоят две ключевые задачи. Первая – сохранить и нарастить свой мобилизационный потенциал, наработанный в период весенней кампании. Вторая – подойти к сентябрю в максимально обновленном, востребованном для наших избирателей виде», – заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

          По его словам, особое внимание в выборных регионах необходимо уделить мероприятиям, связанным с ребрендингом партии, который будет проводиться весной. Также Турчак подчеркнул, что в ходе президентской кампании «Единой России» удалось сформировать уникальную базу сторонников, эффективность которой будет опробована 3 июня.

          «В ходе процедуры будет действовать открытая модель ПГ. Она наиболее прозрачна для избирателей, максимально ограничивает кулуарность и возможность использования административного ресурса. Более того, такая модель оптимальна для новых лиц и молодых лидеров. Хочу сразу подчеркнуть, что мы сделаем все, чтобы не допустить возможности переигрывания результатов ПГ, давления на участников», – сказал Турчак.

          Впервые процедура ПГ была проведена в 2006 году на региональном уровне. В 2016 году в преддверии выборов в Государственную думу на счетные участки пришли более 10,5 млн граждан России – 9,59% от всех избирателей. В 2017 году в единый день предварительного голосования свои голоса отдали 12,6 млн человек, или 9,38%.

          В 2018 году в стране пройдет 77 кампаний в 49 субъектах России. В 21 регионе пройдут выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12 – кампании по избранию депутатов административных центров, в 7 – выборы глав административных центров. Также пройдет 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 ,7 тыс. мандатов. Состоятся и досрочные выборы пяти депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам.


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