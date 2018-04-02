Норвежский центр в Петербурге решили закрыть из-за «российской бюрократии»

Университет Осло поддержал предложение о закрытии Норвежского университетского центра в Санкт-Петербурге, сообщает официальное издание вуза.

«Ситуация вокруг Норвежского университетского центра в Санкт-Петербурге в последние месяцы была очень неопределенной, и совокупность факторов привела к предложению прекратить деятельность. Отношения с российскими правилами и бюрократией становятся все более сложными, и это затрудняет дальнейшую работу», – сказал ректор Университета Осло Свейн Стельен, передает «Интерфакс».

По его словам, закрыть центр предложило его правление. Университет Осло поддержал такую идею. При этом Стельен заявил о нацеленности Норвегии на двустороннее сотрудничество в области образования и исследований с Россией «по другим каналам».

Норвежский университетский центр в Санкт-Петербурге финансируется совместно Норвежским университетом науки и техники в Тронхейме и университетами Бергена, Осло и Тромсе. Управляет центром гуманитарный факультет Университета Осло.

В конце 2017 года в 3-й дом в Калужском переулке, где расположен центр, пришла с проверкой прокуратура и полиция. В результате из России выслали 18 студентов, у которых были проблемы с визами и приглашениями.