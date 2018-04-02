Доля российского кино в отечественном прокате достигла почти 50%

По итогам января-марта текущего года доля отечественного кино в российском прокате составила почти 50%, сообщает Фонд кино.

«Доля российского кино по итогам первых трех месяцев 2018 года составила рекордные 48,9%. За аналогичный период прошлого года, ставшего самым успешным для отечественного кинематографа, доля составляла 31,3%, в 2016 году она равнялась 26,1%», – сообщается на сайте Фонда кино.

По данным фонда, совокупные кассовые сборы отечественных фильмов в первом квартале года составили 7,6 млрд рублей – больше, чем российское кино собрало за весь 2015 год.

«Количество зрителей российских картин также превысило показатели прошлых лет. За первый квартал текущего года фильмы отечественного производства посмотрели 31 млн человек. В 2017 году эта цифра равнялась 20,2 млн зрителей, а в 2016 году – 14,3 млн зрителей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Лидером нацпроката стала картина «Движение вверх», обеспечившая 18% от всех кинотеатральных сборов страны и 37% от сборов российского кино. На втором месте оказался «Лед», на счету которого – 9% всего национального бокс-офиса 2018 года и чуть более 19% кассовых сборов российского кино. Также в десятке самых кассовых фильмов первого квартала оказались фильмы «Три богатыря и принцесса Египта», «Я худею» и «Елки новые».

Ранее Фонд кино сообщал, что сборы российского кино в 2017 году возросли на 10% по сравнению с 2016-м и составили рекордные 13 млрд рублей.