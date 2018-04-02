Действующий президент Египта набрал на выборах 97% голосов

Действующий лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил поддержку около 22 млн голосов на выборах президента.

За ас-Сиси проголосовали 97% избирателей, цитирует РИА «Новости» председателя центральной избирательной комиссии Лашина Ибрагима. Действующий президент победил на выборах, и будет управлять Египтом следующие четыре года. Явка избирателей составила 41,05%.

Единственный соперник ас-Сиси, малоизвестный политик Муса Мустафа Муса, набрал 2,92% голосов.

В пятницу российский лидер Владимир Путин направил президенту ас-Сиси поздравительную телеграмму по случаю его победы на выборах главы государства. На тот момент действующий президент Египта получил поддержку 90% избирателей.