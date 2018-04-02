Из отеля возле Белого дома госпитализированы с отравлением 48 подростков

Почти 50 подростков-туристов были доставлены в больницу в центре Вашингтона с пищевым отравлением.

«Ситуация с больными в отеле Harrington: в итоге были госпитализированы 48 подростков и трое взрослых. У некоторых из них не было симптомов болезни, но их направили в больницу в профилактических целях», – цитирует РИА «Новости» сообщение департамента пожарной службы и неотложной медицинской помощи округа Колумбия.

Часть больных почувствовали первые симптомы отравления еще в Нью-Йорке, откуда туристическая группа прибыла в Вашингтон, сообщает New York Daily News. В американской столице туристы разместились в отеле Harrington, находящемся в пяти кварталах от Белого дома.



Представитель пожарных и скорой помощи Вито Маджиоло отметил, что туристы, вероятно, прибыли в США из Лондона.