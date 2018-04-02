Забытое противоатомное убежище обвалилось в пражской школе

В пражском районе Черный мост на территории школы в ночь на понедельник появилась яма размером 4х5 метров на месте тайного противоатомного убежища.

«Свежую глубокую яму на огороженной территории местной школы заметил мужчина, выведший утром на прогулку своего пса, он и позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили провалившуюся на глубину около трех метров крышу какого-то помещения. Позднее выяснилось, что это построенное в 1950-е или 1960-е годы противоатомное убежище, о котором ныне никто и не догадывался», – сообщил сотрудник службы пожарной охраны Мартин Кавка, передает РИА «Новости».

Инцидент случился в день празднования католической Пасхи, когда в школе никто не учился. После этого полиция выставила ограждения вокруг ямы. Муниципальные власти пообещали в скором времени рассмотреть вопрос разрушенного убежища.

Почти все противоатомные убежища Чехии, построенные не менее полувека назад, пришли в негодность, отметил Кавка.