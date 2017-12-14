В МИДе опасаются, что США «давят бульдозером»

США могут ввести экономические санкции против активов России, Москва опасается этого, заявил замглавы российского МИДа Александр Панкин.

«Мы опасаемся, ну как вы будете противодействовать, если они бульдозером давят, дипсобственность захватывают», – передает его слова РИА «Новости».

На вопрос о возможных превентивных мерах со стороны России Панкин заметил, что нельзя быть готовым «ко всему всегда и везде».

«Вы же знаете, что сегодня законодательство такое, что оно подразумевает возможность в любое время против любых, в любой форме, в любом объеме», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия может ответить на возможные новые санкции.

Перед этим, напомним, из США выслали 60 российских дипломатов и закрыли там генконсульство в Сиэтле; Россия в ответ признала персонами нон грата такое же количество американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.