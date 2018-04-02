ЦИК предупредил о прикрывающихся его именем мошенниках

Российский Центризбирком сообщил, что в Сети появились сайты, где мошенники якобы от имени ЦИК проводят розыгрыши и лотереи.

«В интернете продолжают появляться сайты с якобы проводящимися от лица ЦИК России опросами, лотереями и розыгрышами», – говорится в официальном Telegram-канале ЦИК России.

Подчеркивается, что ЦИК не проводил и не будет проводить какие-либо опросы и лотереи с вознаграждениями. Россиян призывают быть бдительными в связи с подобными сообщениями.