Центральную Россию предупредили о проблемах из-за резкого потепления

Первая неделя апреля станет теплой и дождливой в большинстве областей Центрального федерального округа, согласно прогнозу синоптиков.

В Тверской области температура воздуха повысится минимум на 10 градусов в течение недели, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный гидрометцентр. В четверг температура достигнет плюс 14, пройдут дожди, сила ветра может достигать 17 м/с. Также синоптики прогнозируют начало весеннего половодья.

Ветер усилится и в Белгородской и Рязанской областях – до 17-18 м/с. В Рязанской области температура воздуха в регионе в понедельник составила плюс 11 градусов, но к среде столбик термометра немного опустится, до плюс 8-9 градусов..

В Тульской области ко вторнику потеплеет с плюс 1 до плюс 13 градусов. Пик паводка в Туле придется на 8-10 апреля. «В зоне риска в период паводка также находятся 20 низководных мостов в 10 муниципальных образованиях области, вследствие чего может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами», – сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Около 18 низководных мостов в шести районах Орловской области также могут быть подтоплены. «Пока уровень в реках находится в допустимых пределах, но ситуация в городах Орел, Мценск, Ливны, расположенных на реках Ока, Зуша, Сосна, – на постоянном контроле», – рассказали в региональном управлении МЧС. В области ожидаются дожди и потепление до плюс 10 градусов. В ночь на вторник ожидается ветер с порывами до 19 м/ с.

Сильный ветер в течение ближайших суток прогнозируется в Курске и Костроме – до 16-18 м/с. Однако температура в этих регионах не поднимется выше плюс 10.

В воскресенье сообщалось, что на Пасху в Москву придет резкое потепление.