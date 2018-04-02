Шойгу рассказал о мерах повышения безопасности полетов военной авиации

Минобороны наметило шаги для повышения безопасности полетов авиации, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на министерском селекторном совещании.

«Далее рассмотрим вопрос обеспечения безопасности полетов авиации Вооруженных сил. В ходе работы наметим дальнейшие шаги для повышения безопасности», – цитирует Шойгу ТАСС.

Глава оборонного ведомства отметил высокую актуальность этой темы, поскольку от положения дел в данной области зависит выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.

В ноябре 2017 года глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев сообщил, что российская «оборонка» исправила ряд изъянов вертолета Ми-28 «Ночной охотник», но электроника там осталась «провальной». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, данная проблема касается не только боевых вертолетов.