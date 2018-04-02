После пожара в ТЦ Ангарска завели дело о поджоге

Уголовное дело о поджоге завели после пожара в ТЦ города Ангарска Иркутской области, сообщает СК.

«20 марта от загоревшихся картонных коробок, сваленных у стены ТЦ, огонь перекинулся на здание. Персонал и посетителей эвакуировали, пострадавших нет», – отмечается в сообщении telegram-канала СК.

В рамках заведенного уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям представителей торгового центра, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Напомним, 25 марта крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек.