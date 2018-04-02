Авиакомпании отреагировали на приостановку рейсов в Таджикистан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала возврат денег пассажирам за отмененные рейсы в Таджикистан, между тем «ЮТэйр» не собирается прекращать полеты в этом направлении.

«Мы начали процедуру возврата денег за отмененные рейсы», – цитирует РИА «Новости» представителя компании.

В свою очередь компания «ЮТэйр» не собирается прекращать полеты из Москвы в Душанбе.

Как сообщил президент компании «ЮТэйр – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков, у авиаперевозчика только одна отмена: рейс «Сургут – Худжанд».

«Авиакомпания начнет возврат денег за проданные билеты 2 апреля. Авиакомпания сохранила рейсы из Москвы в Душанбе дважды в день», – отметил Пермяков.

Источник в авиакомпании «Икар» (iFly) сообщил, что во вторник, 3 апреля, перевозчик планирует начать полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в город Худжанд, несмотря на проблемы в авиасообщении между двумя странами.

По сообщению министерства транспорта Таджикистана, официальная делегация республики планирует отправиться в Россию для решения авиационного вопроса.

«Ожидается, что 3 апреля правительственная делегация, в которую входят высокопоставленные представители Минтранса, Минюста, МИД, а также таджикских авиакомпаний, отправится в Москву для решения проблем, возникших в авиасообщении между двумя странами», – сообщили в ведомстве.

Также в минтрансе Таджикистана подчеркнули, что делегации поставлена задача – решение авиационного вопроса на двухсторонней взаимовыгодной основе, с соблюдением пунктов ранее подписанного соглашения и паритета.

Ранее частная авиакомпания из Таджикистана «Сомон Эйр» приостановила полеты по девяти направлениям в Россию на основании полученной телеграммы от Росавиации.

В середине марта Таджикистан отказал российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в полетах из нескольких городов России, обвинив российскую сторону в попытках нарушения паритета полетов. Всего авиационные власти Таджикистана приостановили со 2 апреля разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд у российский авиакомпаний «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «Сибириь», «Северный ветер» и «Глобус».