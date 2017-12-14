Создание ПАК ДА отложили ради модернизации Ту-22

Программа создания перспективного российского стратегического бомбардировщика была существенно сдвинута по срокам и сокращена по объемам финансирования, но уже к 2021 году может подняться в воздух новая версия Ту-22М, следует из принятой госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.

Постройка и начало испытаний первых опытных образцов бомбардировщика (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ПАК ДА) перенесено ориентировочно на 2030 год, сообщает блог bmpd со ссылкой на французский журнал Aéronautique Militaire.

Это связано со сроками создания для ПАК ДА перспективного двигателя «Изделие 80» в классе тяги 25 тонн, который до сих пор остается на эскизной стадии, а также с необходимостью решения ряда проблем по приданию самолету малозаметности.

Тем временем в госпрограмму вооружений (ГПВ-2027) включили программу восстановления в модифицированном виде серийного производства дальних бомбардировщиков Ту-22М; предполагается, что они должны поддержать потенциал российской дальней авиации на ближайшие 20-25 лет.

Возобновлять производство самолетов планируют на Казанском авиационном заводе ПАО «Туполев», который фактически стал подразделением по дальней авиации российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Это станет второй программой восстановления производства бомбардировщиков советской разработки на Казанском авиационном заводе после недавно принятой программы восстановления там выпуска стратегических бомбардировщиков Ту-160 в варианте Ту-160М2.

Исследование возможности модификации Ту-22М было начато еще в соответствии с принятой в 2010 году нынешней ГПВ на 2011-2020 годы (НИР «Магнитка»).

Включение этой программы в нынешнюю ГПВ-2027 активно поддерживал вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин, который, как сообщил один из источников в российской авиационной промышленности, «обожает все советское».

Одобрению программы способствовало и активное использование самолетов Ту-22М3 в российской военной кампании в Сирии.



В ПАО «Туполев» проект радикальной модернизации Ту-22М обозначается как «Изделие 345» (также используется индекс «45-30»), в связи с чем самолет может получить официальный индекс Ту-345 (шифр «145» имел при разработке оригинальный самолет Ту-22М, шифр «245» использовался в 1990-е годы для создания оставшегося на бумаге предыдущего модифицированного варианта с индексом Ту-22М5).

Отмечается, что при создании нового варианта будут активно использовать наработки по проекту Ту-22М3М модернизации строевых самолетов Ту-22М3 ВКС России (по новой ГПВ предусматривается финансирование модернизации в Ту-22М3М 36 строевых машин).

Самолет «345» должен сохранить в основном планер бомбардировщика Ту-22М3, но вместо двигателей НК-25 будет оснащен двумя двигателями НК-32 серии 02. Производство этих двигателей сейчас восстанавливается на ПАО «Кузнецов» в Самаре для ремоторизации нынешних бомбардировщиков Ту-160 и оснащения бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки.

Двигатель НК-32 серии 02 имеет схожую с НК-25 тягу (около 25 тонн на форсаже), однако располагает большим ресурсом и является более экономичным. Замена на Ту-22М3 двигателей НК-25 на НК-32 рассматривалась еще в 1980-е годы, и опытный самолет модификации Ту-22М4, на которой планировалась установка двигателей НК-32, совершил первый полет еще в 1990 году.



Известно, что самолет «345» будет иметь экипаж из двух человек и будет штатно оснащаться убираемой штангой для дозаправки в воздухе.

Рассматривается возможность применения на нем комформных топливных баков сверху планера, что, в сочетании с более экономичными двигателями НК-32, позволит значительно повысить дальность самолета, доведя ее в перегоночном варианте якобы до 9-10 тыс. километров.



Предположительно, «345» получит бортовое радиоэлектронное оборудование, аналогичное модернизированному самолету Ту-160М2.

В состав вооружения войдут крылатые ракеты как имеющихся типов (Х-55/Х-555, Х-101/Х-102, Х-32), так и перспективные ракетные системы «Кинжал», ГЗУР и Х-50, а также широкий спектр управляемых и неуправляемых авиационных бомб.

Кроме того, самолет будет носителем ядерного вооружения, в том числе на стратегическую дальность, причем, вероятно, будет увеличен объем бомбоотсека.

Также самолет должен будет получить перспективную систему передачи данных, которая позволит применять ракетное и высокоточное бомбовое оружие, получая точное целеуказание в реальном масштабе времени, в том числе с портативных наземных и морских терминалов.

В данный момент на Казанском авиационном заводе находятся минимум четыре недостроенных законсервированных планера самолетов Ту-22М3, которые и будут использованы для строительства прототипов и предсерийных образцов восстановленного бомбардировщика.

Так, первый прототип «345» может быть поднят в воздух уже в 2021 году. Серийное производство может быть организовано в Казани с 2026-2027 годов темпом до трех-четырех самолетов в год.

Отмечается, что эта программа восстановления производства Ту-22М отражает общие тенденции в российской авиационной промышленности, которая все больше склоняется к «ревитализации» выпуска самолетов советской разработки (или их глубоких модернизаций) вместо создания принципиально новых платформ.

Ранее сообщалось, что государственную программу вооружений решили изменить после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В феврале сообщалось, российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут получать в рамках новой госпрограммы вооружений (ГПВ) новейшие ракеты «Сармат» и «Рубеж».