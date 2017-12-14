Умер обладатель десяти премий «Эмми»

На 75-м году жизни умер американский сценарист и продюсер Стивен Бочко.

Как отмечает The Hollywood Reporter, последние годы он боролся с лейкемией, передает RT.

Бочко является автором более 40 различных телевизионных проектов, в том числе «Блюз Хилл стрит», «Закон Лос-Анджелеса» и «Полиция Нью-Йорка». В его активе 10 наград премии «Эмми», а в 1997 году ему была присуждения премия BAFTA «в знак признания выдающихся достижений в области кинематографа, телевидения и видеоигр».