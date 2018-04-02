На Ставрополье произошло смертельное ДТП

Два человека погибли, пятеро, в том числе трое детей пострадали в ДТП на Ставрополье, сообщает региональное управление ГИБДД.

«В 22.20 мск в Изобильненском районе водитель автомобиля «Калина», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «обгон запрещен», где допустил столкновение с автомобилем Nissan, который двигался во встречном направлении», – передает РИА «Новости» сообщение ГИБД.

В результате лобового удара водитель «Калины» скончался на месте происшествия, пассажир российской легковушки умер в больнице. Водитель и пассажир автомобиля Nissan были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

«Также в больницу доставлено трое несовершеннолетних детей – 2,5 года, 6 лет и 8 лет из автомобиля Nissan. Благодаря тому, что самый маленький ребенок находился в детском автокресле, серьезных травм ему удалось избежать», – сообщили в ведомстве.

Предварительная причина ДТП – выезд на полосу встречного движения водителем автомобиля «Калина». В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, в июле 2017 года в результате ДТП с участием автобуса в Советском районе Ставрополья погибли два человека, еще 26 госпитализированы.