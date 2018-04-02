На Западе заявили о возвращении советских «закрытых городов»

Военный технополис, об открытии которого сообщало Минобороны, станет возвращением к традиции советских «закрытых городов», заявил эксперт по России Сэмюэл Бендетт.

На страницах издания National Interest Бендетт заявил, что сложно сказать, насколько удачной станет инициатива создания военного технополиса. По мнению эксперта, успех проекта будет связан со способностью российских властей «усвоить уроки» Сколково, передает РИА «Новости».

По его словам, у проекта есть одно неоспоримое преимущество перед предшественником, которое заключается в контроле со стороны Минобороны.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что военный инновационный технополис Министерства обороны создадут в Анапе, им будет руководить президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Согласно проекту, технополис создается для «поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ».