Во Владивостоке осужден разведчик ДНР, внедрявшийся в украинские нацбаты

Российский доброволец в ДНР Александр Жучковский в соцсетях заявил, что разведчика донецких ополченцев Алексея Филиппова, внедрявшегося в украинские националистические батальоны, осудили за «разжигание межнациональной розни».

«Во Владивостоке вынесли приговор Алексею Филиппову. Приговор обвинительный: Филиппов осужден по 282 ст. УК России на год и 11 месяцев лишения свободы. В этот срок суд зачел предыдущее время нахождения под стражей, поэтому лишение свободы посчитал отбытым. Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена», – написал Жучковский на своей странице во «Вконтакте».

Доброволец отметил, что Филиппов не получил оправдательного приговора, хоть и остался на свободе. По его мнению, разведчика «кинули».

«Рад за Алексея, что он на свободе и собирается вернуться в ДНР, чтобы продолжить участие в антиукраинском сопротивлении», – заключил Жучковский.

В 2016 году Жучковский выступил в защиту разведчика ДНР, который был внедрен в «Азов», а после этого задержан в России, где его приговорили к трем годам лишения свободы по статье «разжигание межнациональной розни».

Он сообщал, что тогда суд во Владивостоке приговорил разведчика к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, так как он «участвовал в деятельности «Правого сектора*». На приговор подали апелляцию.

Жучковский рассказывал, что российские спецслужбы были в курсе внедрения Филиппова в «Правый сектор» и «Азов», и даже неоднократно получали от него через ДНР важную информацию в 2015-16 годах. По его словам, разведчик полтора года рисковал своей жизнью, помогая Донбассу в войне с Украиной. Спецслужбы в ДНР планировали с помощью Филиппова проводить различные подрывные мероприятия против ВСУ и «Правого сектора», утверждал доброволец.