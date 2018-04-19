Опубликованы кадры атаки ВВС Ирака по целям в Сирии

В соцсетях появилось видео атаки иракской авиации объектов, принадлежащих боевикам «Исламского государства*».

Видео авиаудара опубликовал журналист Али аль-Шук в своем Twitter.

В четверг иракская авиация нанесла удары по позициям террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии возле иракской границы.