Генсек сказал, является ли нападением на НАТО отравление Скрипаля

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент в Солсбери не требует задействования пятого пункта устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В марте сообщалось, что НАТО не видит оснований для запуска пятой статьи Договора о коллективной обороне после обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.