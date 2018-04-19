Свидетель объяснил просьбу Януковича к Путину ввести войска

Бывший глава генштаба ВСУ Юрий Ильин утверждает, что экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в госизмене, собирался просить президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины миротворцев.

На заседании Оболонского райсуда Киева Ильин попытался оправдать Януковича, передает УНИАН. Бывший глава генштаба дал показания в Оболонском райсуде Киева как свидетель стороны защиты Януковича. Ильин заявил, что узнал о подготовке Януковичем обращения к Путину от самого экс-президента 1 марта 2014 года.

По его словам, Янукович позвонил Ильину в первой половине дня и сообщил, что ситуация на юго-востоке страны выходит из-под контроля. Президент пожаловался военачальнику, что соглашение об урегулировании конфликта с оппозицией не действует, а страны-гаранты договора молчат.

Янукович рассказал Ильину, что собирается обратиться к Путину «с просьбой срочно начать консультации, изучить возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии».



В марте было опубликовано письмо Януковича к Путину от 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести миротворцев на территорию Украины.

Отметим, в марте украинский президент Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии в Донбасс.

Напомним, в декабре Печерский районный суд Киева выдал разрешение на арест Януковича по подозрению в госизмене. В феврале стало известно, что Генпрокуратура России отказала Киеву в ходатайстве о задержании Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным.