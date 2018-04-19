Новые должности получили 12 участников конкурса «Лидеры России»

Еще 12 участников конкурса «Лидеры России» получили должности в федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных учреждениях и институтах развития.

Как отмечается на сайте конкурса, в настоящее время общее количество кадровых перестановок достигло 57, что «подтверждает эффективность конкурса как механизма системы социальных лифтов в стране».

Новые назначения получили победители конкурса Алексей Алехин из Нижнего Новгорода, Анна Козицына из Перми и Ильнар Гирфанов из Казани, финалисты Ирина Курамшина из Екатеринбурга, Николай Сапрунов из Ростова-на-Дону, Дмитрий Андреенко из Петербурга, полуфиналисты Денис Салий и Дмитрий Прянчиков из Москвы, Гасан Гусейнов из Каспийска, Жанна Самоходкина из Нарьян-Мара, а также два представителя Республики Бурятия – финалист Евгений Малыгин и полуфиналист Эрдени Цыденов из Улан-Удэ.

Ирина Курамшина перешла из бизнеса в федеральные органы исполнительной власти. В прошлом директор отделения Банка «ДельтаКредит» (Societe Generale Group) по Уральскому федеральному округу, теперь назначена на должность заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России.

Ильнар Гирфанов, председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, возглавит программно-идеологический департамент политического управления ЦИК «Единой России».

Девять участников конкурса приглашены на должности руководителей в региональных органах исполнительной власти.

Алексей Алехин, ранее директор АНО «Агентство развития Нижегородской области», возглавил департамент по развитию туризма и народно-художественных промыслов Нижегородской области.

Анна Козицына, до недавнего времени начальник отдела организационного развития ПАО «Мотовилихинские заводы», теперь будет работать руководителем проекта «Молодежный резерв» в Отделе государственной службы Администрации губернатора Пермского края.

Евгений Малыгин стал заместителем министра туризма Республики Бурятия. До назначения занимал должности генерального директора «Улан.Медиа» и главного специалиста отдела по проектной работе и взаимодействию с инвесторами филиала АО «Особая экономическая зона».

Гасан Гусейнов получил назначение на пост советника Председателя Правительства Республики Дагестан, до этого был заместителем начальника отдела аналитической работы Контрольного управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

Руководитель отдела методологии и финансового анализа Группы компаний «Джей Ви Пи» Дмитрий Андреенко назначен советником главы администрации Московского района Петербурга на общественных началах.

Дмитрий Прянчиков, в прошлом операционный директор рекрутинговой компании Add/Wise, приглашен на должность начальника управления экономики и бюджетной политики в сфере образования, культуры и спорта Министерства экономики и финансов Московской области.

Денис Салий получил повышение в представительстве Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации – ранее он работал первым заместителем руководителя представительства, теперь возглавил его.

Эрдени Цыденов назначен руководителем Бурятского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу». До конкурса должность заместителя министра природных ресурсов Республики Бурятия.

Жанна Самоходкина, ранее заместитель председателя комитета информационной политики и взаимодействия со СМИ в аппарате администрации Ненецкого автономного округа, получила повышение на одну ступеньку и возглавила комитет.

Также принято решение о назначении Николая Сапрунова генеральным директором Корпорации развития Республики Крым. Предыдущая должность – исполняющий обязанности директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

Возрастной диапазон двенадцати конкурсантов, получивших новые назначения, от 27 до 44 лет. Это подтверждает результативность конкурса «Лидеры России» для продвижения молодых управленцев нового поколения с высоким личностным и профессиональным потенциалом. Чтобы поддержать эту позитивную тенденцию, по решению Президента России Владимира Путина открытый конкурс для управленцев страны будет проходить регулярно.

Отмечается, что это третья волна назначений участников конкурса «Лидеры России». Первые две волны были анонсированы в начале и середине марта и затрагивали соответственно 14 и 31 назначение в крупные государственные и частные корпорации, федеральные и региональные органы власти.

В мае будут объявлены новые назначения из числа участников конкурса «Лидеры России».

«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей». Его задача – создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса – выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.