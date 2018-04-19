Уникальный «командирский» Т-90 обнаружили в Сирии

Российский боевой танк Т-90 уникальной модификации был замечен в рядах правительственной армии в Сирии.

Корреспонденты «Российской газеты» обратили внимание на фото, опубликованной в Twitter пользователем Wael Al Russi, который регулярно публикует снимки с позиций сирийской армии. На фотографии изображена редкая модификация танка Т-90.

«Уникальность данной машины заключается в том, что таких «девяностых» в 2004-2005 годах было выпущено всего две штуки. Вместо башен, которые изготавливались сварными, здесь применили литую, как на ранних моделях образца 1992 года», – пишут журналисты.

Благодаря тому, что фото было снято сверху, корреспондеты разглядели особенности конструкции танка. «Командирскую» специализацию Т-90 выдают две установленные радиоантенны, видны блоки встроенной динамической защиты» Контакт-5» и комплекс оптико-электронного противодействия «Штора-1», пишут авторы. По их мнению, такие боевые машины стали переходными к более совершенным вариантам.

Напомним, в феврале сирийские военные благодаря блогерам отбили у боевиков российский танк Т-90А.

Российские Т-90 в Сирии принимают активное участие в боевых действиях с ноября 2015 года. Они принимали участие во всех значимых боевых операциях.