Фильм Триера покажут в Каннах впервые после заявления о симпатии к Гитлеру

Новый фильм режиссера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» будет представлен в Каннах вне конкурса.

«Президент Каннского фестиваля Пьер Лескур и совет директоров приветствуют возвращение датского режиссера Ларса фон Триера, обладателя Золотой пальмовой ветви в 2000 году, в основном конкурсе фестиваля. Его новый фильм покажут вне конкурса», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы конкурса.

В новом фильме режиссера речь идет о серийном убийце Джеке, которого играет Мэтт Диллон. В фильме также снялись Райли Кио, Ума Турман, Бруно Ганц.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в мае 2011 года на пресс-конференции, посвященной фильму «Меланхолия», фон Триер предложил всем, кому этого хочется, считать его нацистом и заявил, что по-человечески понимает Гитлера, за что позднее был вынужден неоднократно и многословно извиняться. Дирекция фестиваля объявила его персоной нон-грата. Позже он заявил, что больше никогда не будет давать пресс-конференций. В отношении режиссера было заведено дело по подозрению в совершении акта, оправдывающего военные преступления. Но в декабре 2011 года дело было закрыто, так как злого умысла в его словах обнаружено не было.