Россия и НАТО обсудили военную деятельность в Европе

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Кертис Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европе.

Герасимов встретился со Скапарротти в Баку. В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов, сообщает Минобороны России, передает РИА «Новости».

Напомним, 21 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону договорился о личной встрече с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапарротти.