Пожар в московском ТЦ ликвидирован

Спасатели ликвидировали возгорание в кафе торгового центра «Измайловский» в Москве, сообщает ГУ МЧС.

Ведомство сообщило в Twitter, что «пожарные ликвидировали загорание вентиляционного короба в подсобном помещении кафе на общей площади порядка 5 кв. метров».

Ранее сообщалось, что из ТЦ «Измайловский» в Москве эвакуировали 650 человек.