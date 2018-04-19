Смотровая башня упала на жилой дом в Вильнюсе

В Лиепальнисском районе Вильнюса 12-метровая металлическая смотровая башня рухнула на одноэтажный жилой дом.

Информация о падении башни на жилой дом поступила в Единый справочный центр в Вильнюсе в 13.15 мск, сообщает местное издание «15 min». На место прибыли пожарные и спасательные бригады.

По информации спасателей, башня накренилась от ветра, не устояла и упала на дом.

Металлическая конструкция разрушила дымоход. Никто из жителей дома не пострадал.