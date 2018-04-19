Челябинский завод объявил о масштабном сокращении

Челябинский электровозоремонтный завод направил в главное управление по труду и занятости по региону уведомление об увольнении более 1,1 тыс. работников в связи с реорганизацией предприятия.

«К нам поступило в установленные законом сроки уведомление от челябинского электровозоремонтного завода, где сообщалось об увольнении 1,11 тыс. человек до июля 2018 года в связи с реорганизацией предприятия», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря управления Эвелину Чилякову.

Вместе с тем, в отделе кадров завода заявили, что увольнения могут быть связаны только с выходом работников на пенсию. Реорганизация затронет лишь названия подразделений, а работники сохранят свои места, утверждают на предприятии.

Челябинский электровозоремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш», осуществляет ремонт и сервисное обслуживание тягового подвижного состава, ремонт электрических машин, колесных пар, узлов и агрегатов локомотивов, производство запасных частей для подвижного состава. Обслуживает ж/д технику, работающую на полигоне Южно-Уральской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Западно-Сибирской железных дорог.