В Латвии предложили создать полчища роботов

Депутат латвийского сейма от правительственного объединения «Все – Латвии» Александр Кирштейнс заявил, что стране необходимо построить множество роботов, чтобы не нанимать гастарбайтеров из-за рубежа.

«В Латвии не хватает рабочих рук? Значит, нужно построить 65 тысяч роботов на миллион работников, как в Корее. Будут пахать в две смены и заменят 130 тысяч привезенных рабочих», – написал Кирштейнс в своем Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала неутешительные итоги вступления Латвии в Евросоюз.