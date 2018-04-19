Украина захотела разблокировать сотрудничество с НАТО

Киев надеется разблокировать сотрудничество с НАТО на наивысшем уровне до саммита альянса в июле, куда должен приехать в том числе президент Украины Петр Порошенко, заявил представитель страны при блоке Вадим Пристайко.

«Мы считаем, что все-таки до июля – а 11-12-го будет саммит, – нам удастся разблокировать эту проблему. Потому что Порошенко уже приглашен в Брюссель на заседание всех глав государств, посвященное операции в Афганистане, и мы участвуем в ней тоже», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что несмотря на проблему с Венгрией взаимодействие Украины с НАТО «не пострадало», хотя и признал, что политические встречи не происходят выше уровня посла – не заседают министры и президенты.

Между тем, Будапешт в марте заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение заседания комиссии Украина – НАТО, пока Киев не изменит принятый в 2017 году закон об образовании.

На прошлой неделе постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заметил, что Украине предстоит пройти долгий путь, чтобы стать членом Североатлантического альянса.