Фанаты не узнали Пугачеву на хулиганском фото

Певица Алла Пугачева опубликовала селфи без макияжа и прически, к тому же высунула язык. Фото вызвало восторг у подписчиков, многие из которых не узнали примадонну.

«Отличное настроение сегодня. Весь день валяла дурака. Редкий случай», – написала певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram, опубликовав селфи с высунутым языком и растрепанными волосами.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Апр 2018 в 12:52 PDT

«Не узнала! Я вообще сначала подумала это Кристинка», – заявила zatmenie1989.

«Алла хулиганит!», – написала podmargosha.

«Отличная фотка! И выглядите супер!», – считает marina.naydenova.

«Теперь именно эта фотография Ваша незамедлительно войдет в историю как фото Эйнштейна на всю жизнь», – отметила alexeeva.music.

Напомним, 15 апреля Алла Пугачева отметила 69-й день рождения. Ранее в соцсетях в ответ на критику своей внешности певица Алла Пугачева призналась подписчикам, что резко стареет, ей трудно ходить и дышать.