«Ручку Путина» продали во Франции за 63 тыс. евро

Принадлежавшую президенту России Владимиру Путину авторучку с 20 кристаллами Swarovski, украшенную серебряным двуглавым орлом, продали за 63 тыс. евро на аукционе Drouot в Париже, сообщает Parisienne.

Изначально лот оценивали в сумму от 50 тыс. евро, передает ТАСС. Торги проходили по телефону, имя покупателя не раскрывается.

«Этот объект не является произведением искусства. Однако его уникальность подчеркивается нынешними политическими реалиями», – отметили в аукционном доме.

В среду сообщалось, что на одном из сайтов объявлений выставили на продажу автомобиль Mercedes-Benz Pullman W220 S600, на котором президент Владимир Путин якобы ездил на встречи.