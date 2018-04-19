В облсовете Кузбасса прокомментировали возможный отъезд Тулеева за границу

В совете народных депутатов Кузбасса ничего не слышали о возможном отъезде председателя парламента, бывшего губернатора Амана Тулеева на лечение за границу, сообщил представитель облсовета.

«У нас нет никакой информации на этот счет. Никаких официальных заявлений по этому поводу не звучало. Работа идет в обычном режиме», – сказал в облсовете, передает РИА «Новости».

1 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Цивилев был назначен врио главы Кузбасса.

10 апреля Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии почти единогласно одобрил кандидатуру бывшего губернатора региона Амана Тулеева на пост председателя парламента Кузбасса.