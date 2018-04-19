Песков прокомментировал возможность создания в России firewall

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривали идею создания в России firewall.

«Нет, я никогда об этом не слышал», – сказал Песков в ответ на вопрос, не думают ли в Кремле о создании firewall по аналогии с Китаем, передает РИА «Новости».

Firewall или межсетевой экран – программный или программно-аппаратный элемент компьютерной сети, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.