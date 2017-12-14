Лоза описал эмоции от Бузовой в объятьях Малахова

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не поехал бы на съемки к Андрею Малахову, если бы знал, что все закончится бенефисом певицы Ольги Бузовой.

Российский певец Юрий Лоза рассказал подписчикам, что накануне побывал на съемке передачи канала «Россия 1», посвященной 20-летию программы «Акулы пера».

«Сначала все шло, как и предполагалось, но минут через двадцать в студию была приглашена Ольга Бузова, и дальнейшее действо крутилось уже вокруг нее – показывались ее клипы, высказывались приглашенные поклонники, а Малахов акцентировал на ней внимание через каждые пять минут. В конце появилась подтанцовка, Бузова «запела» и закончила свой бенефис в объятиях ведущего», – написал он на своей странице в Facebook.

Певец сообщил, что находится в растерянности, и если бы знал, что так сложится съемка, то не поехал бы на программу

По его мнению, Бузова не имела отношения к «Акулам пера»:

«Она никого из журналистов, работавших на той программе, не знает и не знала, да и вообще весь эфир говорила только о себе. У меня создалось впечатление, что все эти «акулы» ей мешали. Если бы знал, наверное, не поехал бы. А сейчас даже самому интересно – как редакторы смогут всё это преподнести, оправдать и скомпилировать?», – написал музыкант.

Ранее Лоза уже критиковал Бузову, сравнивал ее с осьминогом и пирожком:

«Бузова – это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она на хрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например».