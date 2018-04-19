В КНДР констатировали начало «новой эпохи»

Северная Корея проведет 20 апреля пленарную сессию ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в связи с началом «новой эпохи развития корейской революции», сообщает агентство ЦТАК.

«Политбюро ЦК партии решило созвать 20-го апреля 3-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва для обсуждения и решения политических вопросов нового этапа в соответствии с требованием важного исторического периода развития революции», – передает сообщение ТАСС.

В ходе заседания будут обсуждены и приняты «решения по политическим вопросам в соответствии с требованиями новой эпохи развития корейской революции».

Другие подробности не приводятся, однако время проведения сессии говорит о том, что на ней могут быть затронуты проблемы межкорейских отношений. Так, на 27 апреля запланирован первый за десятилетие саммит с участием лидеров Южной и Северной Кореи.

Также не исключено, что члены ЦК ТПК могут принять решения, связанные с развитием ракетно-ядерной программы КНДР – данный вопрос станет основным в ходе предстоящих переговоров глав двух государств.

Старший научный сотрудник южнокорейского Института Седжона Чон Сон Чана заявил, что высока вероятность пересмотра в пятницу политики Ким Чен Ына, направленной на параллельное развитие ядерной программы и экономики страны. Она была принята на пленарной сессии ТПК в марте 2013 года.

Так, члены ЦК могут объявить «о стремлении КНДР к денуклеаризации, а также к улучшению связей и мирному сосуществованию с Южной Кореей, США и Японией», считает исследователь.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео провел встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, когда в апреле тайно посещал КНДР.

Трамп заявил также, что намерен встретится с северокорейским лидером в ближайшие недели, однако может покинуть встречу, если сочтет встречу с ним неплодотворной.